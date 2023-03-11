熱錢出走台幣重貶 專家曝關鍵價位快到

Fed升息立場趨鷹，外資加重匯出，台幣昨（10）日重貶3.8分收30.848元，兌美元匯率兵臨30.9元城下。除國際美元持續走強，外資熱錢出逃不手軟，兩大因素夾擊下，專家認為台幣短線易貶難升，最快下周恐見31字頭。

台幣昨日盤中大貶近1角，最低來到30.893元，逼得央行出手穩匯，但收盤仍續創逾3個月新低，且為連4黑，總成交量17.34億美元，本周累計重貶2.21角或0.72％，周線寫下連5黑紀錄。

匯銀主管分析，美國22日升息2碼（1碼為0.25個百分點）機率已逾7成，且下周還要公布最新CPI數據，短線來看，台幣走勢易貶難升，雖短線可望落在30.8到30.95元區間，但也不排除貶破30.9元，下周直接測試31元整數關卡的可能性。

隨美債殖利率已往下走，加上美國金融體系爆出問題，引發系統性風險疑慮，專家分析，國際美元應不會再像想像中強勢，國際資金或有機會流向新興市場，但鑑於近期市場消息面多空夾陳，後續影響台幣匯市的關鍵因素，研判將以外資動向為主。

匯銀人士透露，昨日外資至少淨匯出8~9億美元，除面臨資金外逃壓力，市場也因對美國升息預期提高，出口商不願拋匯，惜售心態漸濃，在台幣續貶的預期心理下，央行未來勢必得加重防守，才能應付貶勢。

（旺得富理財網 李宗莉）

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