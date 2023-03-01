美元霸權不再？楊金龍：2原因讓美元強勢

對於美元霸權地位是否不再？中央銀行總裁楊金龍今（1）日表示，10年、20年前就有不少學者認為美元霸權即將終結，但多年過後，美元仍相對強勢，他個人看法認為，主因美國經濟仍是全球第一，加上美國軍事強，兩原因支撐美元霸權地位。

央行總裁楊金龍今赴財委會報告業務概況並備詢，國民黨立委賴士葆指出，過去75年來美元獨霸強勢貨幣，但近期美元指數降至101，有學者預估大陸及俄羅斯去美元化，尤其大陸過去兩年大幅減持美債，台灣外匯存底持有龐大美債部位，是否應適度調整？

楊金龍表示，以全球來看，持有美債最多國家是大陸與日本，央行對於美債增減隨時都有注意。但他強調，10、20年前就有很多學者認為美元霸權即將終結，但多年過去，美元還是很強。

賴士葆追問是否對美元有信心？楊金龍強調，他個人看法認為，美國經濟還是全球第一，且美國軍事仍是世界最強，兩大原因支撐美元強勢地位。

另，民進黨立委吳秉叡則提到，我國外匯存底人民幣部位，是否需要檢討？楊金龍表示，人民幣比重不高，但由於兩岸經貿往來密切，因應經貿活動清算時保留必要流動性，外匯存底中還是要有人民幣；央行對外匯存底的管理向來有兩個原則，第一確保流動性、第二要安全，對美元等其他幣別也是如此。

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