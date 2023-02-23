新台幣盤中急升1.2角 衝過30.4元大關

雖美元仍穩高檔104之上，台北股匯今（23）日同步強彈。新台幣兌美元盤中強勁走高，最高來到30.365元，升值1.39角。目前新台幣兌美元為30.375元，升值1.29角。

聯準會公布最新會議紀要，多數官員支持放緩升息步伐，不過仍堅定維持限制性政策立場，以確保通膨處於大幅下滑趨勢，美股四大指數漲跌不一，美元指數周三（22日）上揚，仍在六周高點附近。

台積電（2330）今日跳空開高漲5元至512元，台股同步開高44點，隨著電子金融權值股回穩走揚，加上觀光及航運等傳產股齊升，台股開高走高，盤中強漲逾200點，站上15,600點關卡，一次就又將昨天失守的三線全面攻克。

台北股匯昨（22）日雙雙下挫，新台幣匯價以30.504元作收，再度寫下一個多月以來的收盤新低。匯市今（23）開低走高。新台幣兌美元開盤為30.518元，貶值1.4分，隨著早盤湧現拋匯潮，帶動新台幣強勢走升，接連衝過30.5、30.4元兩道關卡，最高30.365元，升值1.39角。

外資昨天大幅賣超台股122億元，為連四賣，本月以來至昨日止，外資累計買超台股僅200億元，相對今年1月積極買超2007.5億元呈現買盤縮手的跡象。由於本波台股大漲主要由內資控盤，新台幣表現相對台股弱勢。

（時報資訊 沈培華）