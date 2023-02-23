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新台幣開盤貶1.4分 為30.518元
新台幣開盤貶1.4分 為30.518元
中央社
2023.02.23
新台幣開盤貶1.4分。圖／本報資料照片
台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.518元開盤，貶1.4分。
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