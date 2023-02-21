升息延長加賽？內行曝美元上看「這價位」

美國聯準會（Fed）自去（2022）年3月以來，不到一年時就已升息17碼，預估今（2023）年美國基準利率區間將升至5％～5.25％，達到15年來最高，此波升息循環預估年中可望達到巔峰，明（2024）年才有機會降息，利率中位數可能會降至4.1％。美元指數上周反彈至近6周高點104.24，創下本月以來1.71％漲幅。

美國元月CPI年增6.4％，高過市場預期6.2％，也遠大於Fed設定的2％通膨目標，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）拋出拋出不惜犧牲經濟成長也要對抗通膨言論，強調必須將利率維持在限制性區域一段時間，才能回復物價穩定，讓通膨回到2％是聯準會的優先要務；在Fed未停止升息及通膨率未回到5％以下之前提下，美元長線仍是偏多看待。

美元指數現階段在103上下震盪，外匯專家分析，市場對鮑爾的談話解讀不一，但可以肯定的是升息之路不會就此停止，加上今年內降息無望，預估美元指數在第一季後，還是有機會緩步走升，上行空間上看107。

Fed多位官員紛紛在公眾發表鷹派言論，表示升息步調雖放緩，但並不排除終端利率更高的可能，若有必要，持續升息來遏止通膨回溫是必要採行的手段；歐洲央行也不斷進行緊縮舉措來抑制高通膨，使得美元不論在避險或Fed可能將擴大升息並延長高利環境周期的角度，成為近期最熱門的貨幣商品。

不過，儘管通膨連七降，看似已觸頂，但很難期待CPI降至2％目標值，美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）首席經濟學家里爾（John Leer）指出，要達到通膨目標，Fed升息的幅度與持續時間，恐怕會比市場預期的來的大且久。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

延伸閱讀

美元盤整攻堅 長線看俏

投保美元保單 三大優勢勝出

美元睡醒台幣撐不住?專家:29字頭還有希望