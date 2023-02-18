美元睡醒台幣撐不住?專家:29字頭還有希望

美國本周陸續公布1月消費者價格指數（CPI）、生產者物價指數（PPI）雙雙高於市場預期，加上上周非農就業數據強勁，市場解讀通膨根深柢固，快速降溫期待落空，聯準會恐持續升息。

美國通膨居高不下，美元破底轉強，美元指數由2月初瀕臨100點大關，反彈至昨天一度突破104點，站穩季線。而台幣兌美元也從2月初的高峰29.7元一路貶至昨天30.404元，短短3周大貶逾7角。

外匯專家分析，美元指數在1月時一路跌至逼近100點大關，當時是因為市場樂觀預期聯準會減緩升息、甚至今年底有機會降息。不過隨著最新通膨數據居高不下，聯準會官員相繼發表應派言論，表示升息將維持更長時間，帶動美元指數觸底反彈。

專家：美元上漲是「跌深反彈」而非「回升」

不過，專家認為，美元指數這波上漲，並非「回升」而是「跌深反彈」，美元反映利率調升的邊際效應遞減，不論如何，聯準會升息幅度已確定不如去年，資金陸續流出美國，因此研判「美元高點在去年就已過去」。

另有分析師表示，2月以來美元轉強、外資賣超台股，都造成新台幣轉為弱勢，但新台幣在30.5元關卡價位有強力支撐，今年很難再貶到31元以下。第2季若美元轉弱，台幣有機會再看到29字頭，預估全年整體走勢偏向升值，區間29~30.3元。

國內法人表示，美國今年1月生產者物價指數高於市場預期，顯示通膨雖然還在降溫，速度卻減緩，預期聯準會未來升息壓力不小。美元指數近期出現轉強，指數不但越過月線反壓，甚至已經突破季線，亞幣受此影響轉弱，近期若美元指數持續上揚，將不利於台幣由貶轉升。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 王順泉）

延伸閱讀

日本央行行長大黑馬 植田和男背景起底

英歐央行 掀放緩升息步調聲浪

Fed官員唱鷹調 美股心情差 道瓊逆勢翻紅