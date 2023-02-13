還有事比鷹派更可怕？台幣2字頭漸行漸遠

元月美國非農就業人數激增到51.7萬人，遠優於預期18萬人，就業市場仍舊緊張，薪資的通脹成了通膨回落最大的阻礙，美國聯準會（Fed）可能準備進一步提升利率，以對抗通膨，美元在2月下殺至9個月低點之後，應聲反彈超過2％；BTIG首席市場技術分析師克林斯基（Jonathan Krinsky）表示，美元往往與美股走勢呈反比，現階段美元不會有太多下行空間，在此情況下，美股難有表現。新台幣則在在外資持續匯出之下，失守30.2元關卡，貶超1角，最低一度來到30.254元，為超過2周以來的低點。

根據芝商所FedWatch顯示，Fed將在3月、5月還會各升息1碼，終點利率為5～5.25％，相較先前預計2月升息後、3月再升息1碼就會停止升息，看來將更為鷹派，帶動美元指數在短線上出現反彈，半個月升幅達1.43％至103.57，因此修正預估變動區間將落在100～105。

統一期貨指出，歐洲央行不斷進行緊縮舉措來遏制高通膨，但在俄烏戰爭以及俄羅斯能源等問題之下，使得歐洲經濟表現相較於美國顯得差強人意。使美元不論在避險或Fed可能將擴大升息並延長高利環境周期的角度，仍為近期盤面上最為熱門的強勢商品。

人民幣、日圓、韓元等亞洲貨幣兌美元近日普遍走貶，其中，日圓、人民幣盤中均觸及五周低點；ING荷蘭銀行外匯分析師貝索爾（Francesco Pesole）認為，Fed官員的鷹派言論反而讓美元後續缺乏了方向，現在的行情反映的是「努力找到明確的方向」，美元指數應會繼續在103徘徊，直到美國CPI最新數據出爐。

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（旺得富理財網 黃順德 ）

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