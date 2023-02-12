兩因素撐腰 外銀估美元短線反彈到105

儘管美國聯準會（Fed）升息放緩使得美元在近兩個月偏軟，外銀財富管理從芝商所（CME）FedWatch觀察，認為聯準會將在3月、5月還會各升息1碼，終點利率為5～5.25％，相較先前預計2月升息後、3月再升息1碼就會停止升息，看來將更為鷹派，帶動美元指數在短線上出現反彈，半個月升幅達1.43％至103.57，因此修正預估變動區間將落在100～105。

星展銀行財富管理指出，有兩項因素能支撐美元，一是經濟成長最糟也不過是軟著陸，二是美元利差相對優於其他成熟市場，估計美元將呈現高檔震盪。非美貨幣群在近2月美元走較期間，「盡力」反彈，歐元對1美元盤中曾衝至1.10的心理支撐關鍵價位，卻也很快就下跌，2/10已來到1.067，反映出歐元回升的續航力堪憂。

星展團隊亦估測，美國FOMC維持將聯邦基金利率（FFR）在今年升至5％以上，聯準會可能會在3月和5月再度升息25個基點，以保留政策調整的彈性。美元指數現在的阻力在103.5，需在2/13開盤後站穩，然後才會在104附近盤整。相對上，歐元對美元可能介於1.0430～1.1060區間盤整，約分別為其50週和100週移動平均線水平。

ING荷蘭銀行外匯分析師貝索爾（Francesco Pesole）則認為，Fed官員的鷹派言論反而讓美元後續缺乏了方向，現在的行情反映的是「努力找到明確的方向」，美元指數應會繼續在103徘徊，直到美國CPI最新數據出爐。

富蘭克林證券投顧則提醒，本周國際匯市的重點應是日本央行新總裁人選，日圓對美元雖然因此見到升值至131.53，但市場正觀察日本央行對殖利率曲線控制（YCC）措施的新態度，短線上隨著美元捨走升力氣，日圓匯率預計應拉寬至128～134區間。

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