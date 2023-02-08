美元轉強 亞幣反彈時程拉長

美國最新就業報告和服務業景氣數據顯示意外強勁，一夕改變美元指數方向，單日大漲1.26％至103，歐元、日圓、新興市場貨幣普遍承壓，近乎同步快速回貶超過1個百分點，主要亞幣的新台幣、新加坡幣、澳幣多出現震幅高達2％，外銀主管估計，非美貨幣兌美元匯價的反彈將因此拉長、升貶區間也拉大，建議持有美元部位有助於民眾資產的保值。

銀行財富管理認為，國際匯市跨年以來上沖下洗，非美貨幣多表態反彈力道，散戶或急於拋售手中美元以減少匯損。然而就利率角度來看，目前美國1年期實質利率高於歐日英，代表高利美元在目前各國通膨環境中，仍會持續提供良好的抵禦通膨誘因，持有美元部位有助於民眾資產的保值。

例如匯豐銀行現有「卓越理財」及「運籌理財One能戶」客戶，3月底前皆有外幣換匯優利定存活動的機會，任何幣別資金（包含新台幣），換匯至美元在內的七種外幣，換匯後的資金可參與7天期定存年息10％，單筆最低承作金額為等值1萬美元；富邦銀行則推可到3月底的「1個月期、年利率8％」超高優惠利率，但限制條件為每人專案最高限額2,000美元。

渣打銀行財富管理團隊指出，聯準會繼續升息加上避險需求，美元優惠利率存款可望成為短、中天期資金最佳的停泊處所。渣打銀行財富管理也因此修正短線上對歐元兌美元的匯價預期，除認為會出現一段時間的盤整，支撐價位約在1.0785歐元上下。近日的歐洲央行和英國央行利率會議決議，重新評估歐元、英鎊走跌的壓力，其會議中公布的前瞻性指引不如預期，導致歐元區和英國較長年期的債券收益率顯著下跌，拖累歐元和英鎊走低。

富蘭克林證券投顧表示，美國強勁的就業報告，澆熄聯準會升息放緩的慶祝行情，投資人重新審視聯準會後續的升息路徑，估計聯準會可能仍需在3月、5月各升息1碼，屬於鷹派的升息基調，造成美元、美債殖利率同步回升。

相較於先前預計3月再升息1碼後便停止升息的預期，現在市場氛圍更為鷹派，可能帶動美元在短線上出現反彈，美元指數預計區間落在100～105。