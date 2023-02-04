美元買32押錯寶慘住套牢區 高手2招解套

台股開紅盤以來，台幣強彈近5角，一舉衝破30元整數關卡，讓許多投資人措手不及，更有一票買在32元的套牢族暗暗喊苦，外匯專家李其展表示，台幣重返2字頭，現在存美元高利定存堪稱安全，但對於先前買在32元附近的投資人而言，押錯可靠2招解套。

美國昨（3日）公布就業強勁，拉響升息警報，並帶動美元強彈逾1%，連帶影響今天全球獨家開盤的台幣重貶1.4角至29.860元，不過儘管如此，以台幣虎年封關30.368元來看，台幣本周仍強升近5角。

李其展在華視《鈔錢部署》節目中表示，台幣今年欲小不易，惟美元多頭現在是否結束，還待確認。去年2月時美元指數在94.629，最高點在114.778，今年春節期間最低到101.5，從每波的高點越來越低來看，美元屬空頭格局，最後要看今年101.5有沒有守住，一旦失守，就是很紮實的偏空格局。

不少投資人美元買在32元附近，因為當時很多專家預測台幣會貶到34、35元，這些人現在都住在套房，如今台幣強勢重返2字頭，想要解套可靠2招。

沒有美元需求者可考慮解約，與其錢被鎖住，還不如尋找機會

李其展說，當時美元買在31.5、32元附近存高利定存，利率大約5%左右，如果沒有美元需求的投資人，存1年利息很可能會被匯率吃回去，可以考慮在領到部分利息後解約，與其錢被鎖住，還不如在全球股市或是商品尋找投資機會。如果不想認列匯差虧損、把美元換回台幣，就可以去找美元計價商品。

但對於有美元需求，像是可作旅遊基金、留學基金甚至美元保單的投資人，這時候可以暫時不用動，至少利息不錯，如果去年11月存到今年年底利率接近5%，放個2年只要美元不再跌就有機會把匯差賺回來。

對於今年台幣走勢，李其展表示，2月股市反彈、台幣還有走升機會，但到了年中之後就可能出現變化，關鍵在於於美國利率政策會有變化，如果美國經濟衰退壓力大，股市就會有明顯修正，台幣就有可能走貶，但台幣將在28.5~31.2區間遊走，再貶到32、33元的機會不大。

※免責聲明：文中所提之內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

美元指數 回測100關卡

外匯探搜｜升息循環近尾聲… 美元暫別獨強格局

美元該華麗轉身?專家曝「1原因」相對有撐