新台幣驚見29字頭 強升逾1角創5個月新高

新台幣「1秒」豬羊變色 張建一：央行心中有一把尺

新台幣兌美元匯率31日上午開盤後急升到29.99，繼30日開紅盤勁升2.31角，再度大升1.47角。十分神奇的是，一跨入11點，匯價立即回貶到30.032 ，2字頭價位快速消費。中央銀行理事、台灣經濟研究院長張建一對此表示，30日外資買進台股逾700億，太驚人了，對新台幣走升帶來推力，惟他強調，對於新台幣匯率，「央行心中有一把尺」，若有不合理的波動，央行會進場調節！

張建一說，就央行來看，主要觀察國際資金流動，新台幣若相對弱勢對通膨不利。

台經院研六所長吳孟道分析，這兩天的新台幣急升可歸類為短期因素，美國升息壓力減緩，會影響外資的走向，近期來國際資金多往亞洲流動，第一季新台幣匯率或許有強勢表現。

吳孟道也強調，資金流動考量的因素很多，台經院才剛下修2023年經濟成長率，國發會景氣藍燈也才亮出第一顆，景氣不會馬上好轉，國際資金仍然會外移，新台幣匯率接下來的第二季極可能回到相對弱勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，新台幣匯率走向主要還是看美元走勢，看貨幣也不要只單看一個新台幣，日本貨幣政策已在轉向，人民幣因中國清零解封大升，韓元回升更大過於新台幣，證實亞幣普遍回升是國際資金近期向亞洲流動所造戶。

（工商時報 陳碧芬）

股匯不同調 新台幣見29字頭

兔年交易第二天，台北股匯市走勢不同調。新台幣開低走高，盤中一度升值1.43角至29.994元，為去年8月中旬以來首度出現29字頭。

台北股匯市昨天兔年開紅盤雙雙勁揚，隨著外資大幅買超逾720億元，帶動台股昨天強漲560點，以15493點的當日最高點作收。大量熱錢也推升新台幣匯價勁揚2.31角，收在30.137元。

美股周一收低，台積電（2330）今日開低走低，台股同步開低走低，目前跌逾150點，暫失守年線。但台幣多頭氣勢續強。

新台幣今開盤30.140元，小貶0.3分，但盤中愈走愈高，新台幣兌美元匯率盤中升值逾1.4角，衝破30元大關，再現29字頭，也創下5個半月以來新高。

台股早盤在年線附近震盪，外資持續匯入，出口商也把握1月最後一個交易日拋匯，令新台幣今日表現相對強勢。上午11時左右，新台幣兌美元為30.032元，升值1.05角。

（時報資訊 沈培華）

延伸閱讀

美通膨沒戲了?曝美元兌這貨幣將豬羊變色

日圓兌美元破130 哈日族換匯手腳要快

台幣急升惹禍 壽險匯損慘重 這5家最痛