2字頭近了！台幣強升2.31角 逾5個月新高

匯市新春開紅盤，跟著股市紅不讓，新台幣兌美元昨日以30.3元開出後，一路過關斬將，輕鬆突破30.2元後，盤中更來到30.104元，終場收在30.137元、創逾5個月新高、勁升2.31角，升幅為二個月最大。匯銀主管強調，新台幣升勢強勁，主要來自外資力挺，至少匯入近20億美元，若後續量能不減，本周台幣匯價有機會看到2字頭。

匯銀主管指出，新台幣在台股大漲560點連動，及外資火力全開匯入激勵下，總成交量放大至24.345億美元。主要是19日匯市封關至30日開紅盤期間的國際匯市變動，新台幣一次反映的結果，表現較其他主要貨幣強勢，美元指數下跌0.3％，新台幣升值0.77％，僅微幅落後新加坡幣的上漲0.78％，較歐元上揚0.45％、韓元升值0.38％、人民幣漲0.33％、越南盾微漲0.04％等均更強勁，另日圓對美元逆向貶值1.09％。

匯銀主管分析，若美元持續疲弱、外資持續加碼，由於已直接衝破30.2元關卡，下一個價位就是挑戰30元整數大關，在升值氣勢延續下，很有機會突破，且預料央行會讓新台幣跟著亞幣走勢，不會力守30元大關。

新台幣強勢升值，主要有三大原因，匯銀主管指出，一是國際美元指數從封關日至30日貶值0.3％，且主要亞幣紛紛走揚，新台幣一次反映春節亞幣的升值幅度；二是美股上漲帶動台股，吸引外資進場，新台幣跟著走升，股匯呈現雙漲；三是外資連日匯入，30日更大舉買超台股722.55億元。但30日為一次性反映，接下來新台幣走勢將觀察美股及台股動態，預計漲勢動能將稍緩。

公股匯銀主管強調，聯準會（Fed）2月1日舉行利率決策會議，除了觀察升息幅度是否如市場預期縮減至1碼，更要留意Fed主席鮑爾是否對市場預期未來降息潑下冷水，若表達不輕易降息的態度，近期股市多頭大火將被澆熄，美元指數將有可能因此反彈，新台幣等主要亞幣升勢即跟著暫休。

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