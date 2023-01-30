新台幣午盤強升1.9角 暫報30.178元

台北外匯經紀公司新台幣匯價今日午盤暫報30.178元，強升1.9角，成交金額10.06億美元。新台幣對美元早盤最高觸及30.124元，勁升2.44角 ，一度來到30.124元，創下逾五個月以來新高價。

匯銀分析，雖然Fed部分官員支持放緩升息，但未釋暫停升息訊號，Fed理事沃勒（Christopher Waller）在日前表示，傾向2月升息1碼，在此之後，距離2%通膨目標還有一段路要走，預期會支持央行繼續緊縮貨幣政策。目前市場預期Fed將在2月、3月各升息1碼。

而在台灣的總經方面，主計總處公布去年4Q GDP概估成長-0.86%，創下2016年來首度負成長。外需受到終端需求放緩影響，企業去化庫存，中國疫情復燃亦再次打亂廠商生產，外需持續減弱，內需部分隨疫情影響減弱，邊境管制逐漸放寬，國內消費步入正軌，勞動市場續呈穩定，推升國內消費動能，惟去年同期基期較高，抵消部分升幅。

考量政府預計在1Q末撥款3800億以強化經濟、平抑物價及普發現金，料將促進國內消費，加上下半年景氣回溫，預估1Q GDP成長1.20%，並逐季回升，全年預估成長2.02%。（時報資訊 任珮云）

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