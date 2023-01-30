匯市兔飛猛進 見30.1字頭5個月新高

歷經長達十天的春節連假後，台北匯市今(30)日兔年開紅盤，開盤30.300元，升值6.8分，隨著台股勁揚，盤中強升2.44角，一度來到30.124元，創下逾五個月以來新高價。

虎年匯市在農曆春節前夕封關，新台幣匯率在19日當天貶值3.5分，收在30.368元。虎年重貶2.54元，貶幅高達8.36%，創下25年來的最大貶幅。但2023年開春以來隨著外資熱錢重新回流，台積電領軍台股反攻，匯市也重回升勢，進逼30元大關。

國際美元表現方面。隨著美股上漲，美元上周五走高，但因為市場更加預期聯準會(Fed)升息幅度縮小，美元上周仍走低0.17%。27日美元指數(DXY)微升0.1%，至101.72。今早美元指數小升至102附近。

去年全球匯市波動十分劇烈，主要關鍵就是美國聯準會激進升息，導致美元強升，非美貨幣全盤皆墨。

美國陸續公布經濟數據顯示通膨趨緩。美國聯準會本周將召開貨幣政策會議，市場預期Fed升息幅度將進一步放緩，從2碼縮為1碼（0.25個百分點）。

聯邦公開市場操作委員會(FOMC)將在美東時間2月1日下午2點(台灣時間2月2日凌晨3點)宣布最新利率決策。

匯銀人士認為，台幣今年有機會「先蹲後跳」。在聯準會還沒停止升息循環前，國際美元仍將獲得支撐，到了下半年，聯準會升息告一段落，甚至出現降息的可能性時，新台幣等非美貨幣的匯率就會反彈得更快。

（時報資訊 沈培華）