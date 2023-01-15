封關在即 新台幣估中斷連三年升值趨勢

農曆春節假期將屆，台北匯市將在19日封關，由於近期國際資金轉向非美貨幣，加上出口商拋匯需求將大舉出籠，新台幣匯率仍偏升看待，壬寅虎年封關有機會接近30元整數關卡，更不排除在亞幣帶動下，重返2字頭。

觀察辛丑牛年封關，新台幣收在27.828元兌1美元，累計整個農曆牛年、即2021年2月9日至2022年1月28日，全年累計升值2.02％、延續三年的走升氣勢。

由於壬寅虎年歷經全球股匯市重挫，加上美國大舉升息，各主要經濟體多往貨幣緊縮方向前進，加上俄烏戰爭等非典因素的干擾，新台幣兌美元匯率13日收盤價30.387，高掛在3字頭，由於距離封關日僅剩4個交易日，虎年全年新台幣勢必以貶值作收，將中斷連三年的升勢。

整體壬寅虎年走勢，2022年2月貶破28元、4月跌到29元、8月貶破30元整數關卡，9月貶破31元，10月更來到32元，不過11月快速回升，2022年底收在30.708元，1月13日收在30.387元，創下全年匯率波動達4.5元的極大區間紀錄。

外匯交易員指出，隨農曆年關接近，出口商大量拋匯需求出籠，將會支撐新台幣持續看升，近日已突破30.5元重要心理關卡，接下來將先挑戰30.2元的下一個阻力價，更可望挑戰30元整數關卡，有機會再戰2字頭。

公股銀分析，由於美國2022年12月非製造業活動出現萎縮，加上美國12月消費者物價指數CPI的數據顯示通膨持續降溫，幾位聯準會官員表態支持升息幅度減為1碼，但通膨率仍偏高下，終端利率破5％，才可能停下升息腳步。市場對後續聯準會升息預期減弱，國際美元指數呈現走低。但要留意的是，台灣2022年12月製造業PMI下滑至43.7，製造業景氣持續探底，後續要觀察外資買超台股力道，若外資回流力道大，新台幣匯率也跟進的股匯雙漲才可期待。