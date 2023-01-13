升值逾1角 台幣盤中往30.3靠攏 4個月高

美國通膨放緩，打擊美元。台股隨著台積電（2330）跳空開高逾20元，台股早盤大漲逾200點。新台幣開盤升4.8分，為30.41元，盤中一度升值逾1.4角至30.31元，創下去年8月30日以來的逾四個月新高，呈現股匯雙升。

美國12月CPI增幅低於預期，再度強化投資人對於聯準會（Fed）放緩2月升息的預期。美元指數（DXY）貶0.94％至102.21，是去年6月以來最低。

新台幣兌美元匯率昨（12）日早盤一度衝上30.3字頭，為4個多月來首見，但午盤後隨著台股下跌，匯價也由升轉貶，終場貶值2.3分，收在30.458元，終止連4升。

台股昨日走勢震盪，加權指數終場下跌19.8點，收在14,731.64點，外資買盤明顯降溫，連五天大買止步。

但隨著美國CPI公布，激勵美股周四上漲，台積電周四法說會後，台積電ADR大漲6.38％創波段新高價。台積電今（13日）跳空開高20.5元至507元，再上攻509元，台股同步跳空開高近200點，早盤大漲逾230點至14,962點，創下去年12月6日以來的逾一個月新高。

美元走軟加上台股開高，新台幣兌美元匯率今（13）日開盤升4.8分，為30.41元，隨即大升1.48角，達30.31元，再改寫4個多月新高。目前新台幣兌美元為30.370元，升值8.8分。

美國公布12月消費者物價指數（CPI）年增6.5％，核心CPI年增5.7％，低於預期和前值。按月來看，12月CPI較上月下滑0.1％，是2020年5月以來首度下降，顯示美國通膨壓力緩解，市場預期聯準會將在2月1日進一步放慢緊縮步伐，再升息1碼機率為高。

（時報資訊 沈培華）