國際匯市持續觀望美元指數走向，以決定是否加快壓寶非美貨幣。渣打銀行財富管理指出，1月開年時美元指數一度跌破20日移動均線，1/3日後再次升至104.25上方後又盤據數日，再回吐大部分漲勢至1/6 的103.9，反映出美元指出中期看跌勢頭並未消退，美元和非美貨幣正進入一段盤整期。

同一時間，德、法公布12月CPI數據降幅均快於預期，市場降低了歐洲央行（ECB）鷹派的升息預期，富蘭克林證券投顧分析，歐元兌美元匯率跌幅上周收斂至-0.57％。歐元匯率今年來的5個交易日已累計走升2.97％，在五大國際貨幣中，升幅儘次於「央行創造話題」的日圓。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，星展集團預判美元兌其他成熟市場貨幣的貶值幅度有限。首先，美國經濟未必會如歐元區和英國陷入衰退。其次，其他央行在Fed暫停升息後也將陸續暫停升息，因此成熟經濟體中利率最高的仍是美國。

據近3個月來的歐元走勢，可以確定2022年9月歐元兌美元在0.9536落底，近3個月的兌美元升幅也已超過2.1％。星展集團認為，2023年第1季的總體情勢將同時發生「歐元區溫和衰退」與「市場對Fed是否在升息至5％後暫停的預期」，歐元估計陷入兩者之間拉鋸。屆及第2季，歐元區經濟可望脫離技術性衰退，且美國政局對取消聯邦債務上限可能陷入紛爭的情況下，歐元可望有較佳的表現。

陳昱嘉分析，整體而言，歐元仍然面臨一樣的不確定性因素，諸如俄烏戰爭和中國抗疫政策調整後的影響等，外部多重因素所導致的停滯性通膨，將使歐元兌美元在2023年將介於1.00至1.10區間盤整。

富蘭克林證券投顧表示，市場預期聯準會仍將保持鷹派，美元可望在短線上獲得支撐，但需留意鷹派升息是否會加劇經濟衰退的可能性，因此美元上檔也將面臨壓力，預計美元指數波動區間落在102～107。

此外，富蘭克林證券投顧指出，歐洲央行也預告將在2023年3月啟動量化緊縮（QT），此將有助支撐歐元，不過，歐洲表現經濟可能是歐元的潛在壓力，因為歐洲央行預計歐元區GDP可能在4Q22、1Q23陷入萎縮，預計歐元將落在1.04～1.09區間。

歐元兌美元1月以來已走升近3％，1月8日匯價來到1.066 。資料來源／XE.COM

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