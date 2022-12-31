美元史詩級多頭告終?老謝這樣看2023匯市

美元2022年挾Fed鷹派升息，避險資金湧入，寫下史詩級的大多頭行情，美元指數全年漲逾8％，創7年來最大漲幅。告別2022年之際，財信傳媒董事長謝金河指出，現在跟2021年此時恰成反比，展望2023年，美元雖技術面轉弱，但基本面有利差加大的抵抗，預料將持續多空拉鋸，整體匯市以「高檔震盪」格局居多。

謝金河在最新一期《先探》指出，2022年走入歷史，大家回頭對比一下，2021年是股市奔馳的好年，2022年則是反轉向下的1年，而此時此刻，正好大家可以比對一下，這2年資本市場情境的巨大變化。

2021年這個時候，全球股市正在創歷史新高的路上，道瓊2021年封關日寫下36338.3點，在2022年元月5日，也就是開年第3個交易日，就創下36952.65點的歷史天價，大家最關注的費城半導體指數在2021年底寫下3946.16的高點，元月3日就寫下4068.15點的歷史天價，Nasdaq在當年歲末收在15644.97點。

2021年此時，正是資本市場最瘋狂、快樂的時刻，而美元指數收在95.67，仍在相對低檔，而此時耶魯大學教授Stephen Roach卻說，美元還會暴跌35％。

1年之後，大家再回頭看看這個世界的變化，通膨加劇、俄烏戰爭、美國Fed採取暴力升息，利率從0~0.25％拉升到4.25~5％，全球景氣快速反轉向下，謝金河認為，現在是盤點金融市場變化的關鍵時刻。

從技術面看，2021年此時美股的長線技術指標，都在9月KD值90左右的高檔，正要反轉向下，而美元指數正在20左右的低檔交叉向上。

結果這1年來，費半從3946.16點跌到12月27日的2490.17點，跌幅高達36.9％，如果從4068.15點跌到2089.82點來算，最大跌幅更達48.63％；Nasdaq代表的科技股，從15644.97點跌到10353.23點，跌幅達33.82％，最大跌幅達37.7％。

第2228期《先探》報導，香港恆生指數經過近2個月大舉反彈，仍下跌16.26％，國企指數更跌19.35％，再看上海Ａ股跌14.93％，深圳Ａ股跌25.24％，南韓股市跌21.76％，台股跌幅與南韓在伯仲之間。

謝金河觀察2022年全球資本市場的走向，指出真正多頭大獲全勝的是美元，在升息推波助瀾下，美元一路強勢上漲，美元指數從95.67起跑，到年底是104.198，全年上漲8.91％。

當然全球貨幣相對美元都貶值，現在再回頭看美元指數，此時9月KD值正如同2021年此時的美股，正從90左右反轉向下，看起來美元技術面轉弱，但他認為，基本面有利差加大的抵抗，2023年的美元以高檔震盪格局居多。

（旺得富理財網 李宗莉）

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