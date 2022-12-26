台幣將強彈？銀行估春節換匯區間出爐

今年台幣劇貶1成！春節換匯 銀行估匯價這區間

2022年匯市將在本周五（30日）封關，上周五新台幣匯率收在30.712元，較去年封關27.69元大貶3.022元，貶值幅度達10.9%。上週日本央行突然宣布調升10年期國債收益率波動區間上限，形同實質升息之後，美元指數持續在104點低檔附近橫盤整理，台幣兌美元也在30.5~30.8區間震盪。

逾6成金融業者估計，春節前後的明年首季，台幣匯價估落在30.5元至31元間。

據工商時報日前調查，63％金融業者估計新台幣明年第1季將在30.5元至31元之間整理，21％認為落在30元至30.5元，12％預料貶至31元至31.5元之間，僅4％樂觀上看升破30元大關。絕大多數業者認為2字頭應是無望。

11月大逆轉，市場喊出上看2字頭

今年10月以前市場普遍看衰新台幣，較悲觀的看法不排除下探至33元、34元，結果11月大逆轉，市場反而喊出上看2字頭。台幣走勢一夕反轉，央行總裁楊金龍先前也示警，匯率難以預測，看漲美元搶進高存款利率，要小心匯價波動風險。

展望明年，瑞銀財富管理投資總監辦公室分析，美國通膨壓力緩解、聯準會緊縮週期接近尾聲，終端利率的路徑明朗化令，美元潛在上行空間減少，預期美元到明年末將會小幅貶值。此外，俄烏衝突或歐洲能源短缺等風險終會消退，中國加快重新開放，為美國以外地區經濟成長帶來支撐，這將導致估值已高的美元承壓，不建議新建美元多頭部位。

匯銀主管指出，近期外資逢耶誕長假，頻頻賣超導致台股陷入盤整，新台幣匯率也弱勢整理，不過時序年底至春節前為出口商拋匯旺季，預料本周新台幣匯率將維持區間盤整。

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（旺得富理財網 王順泉）