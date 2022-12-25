不只日圓美元 大摩曝1貨幣反彈潛力更猛

美國升息的蝴蝶效應席捲全球，日銀（日本央行）無預警拉高日本10年期公債殖利率目標區間，將上限提高至0.5％左右，甚至被視為「事實上的升息」、「類升息」，引發各方臆測日本貨幣政策未來走向，何時升破130？是否代表亞洲貨幣機會來了？日圓交易量大增，驚見「補貨潮」。

據台銀統計，上周三（21日）賣出近5.5億日圓的現鈔，與20日相較增加近4成，比上周平均每日均量更高出近6成；兆豐銀在20日及21日兩日的現鈔交易量，較平日均量高出2.5倍，顯見民眾對於日圓波動很有感，火速搶購日圓，以免未來買貴了。

英鎊可能成為明年最強的金融資產？

外匯專家認為，日圓只會短期波動，中長期仍會在135至140之間波動，長期投資者可以考慮維持日圓頭寸，或趁日圓下行時建立新的多頭頭寸，英鎊、歐元都有反彈機會，尤其是英鎊。全球最大和最具影響力的金融服務機構之一摩根士丹利（Morgan Stanley）也直言，英鎊可能成為明（2023）年表現最好的金融資產之一。

英國央行暫停升息的風險更高，可能比美國聯準會（Fed）更早結束緊縮周期，終端利率也可能較低；瑞銀財富管理投資總監辦公室（瑞銀財管CIO）預期，歐元和英鎊短至中期內將橫盤整理，惟由於歐洲央行比英國央行更為鷹派，短期內歐元相對上漲的空間略大，然當歐洲央行樂觀的中期增長前景越來越難實現，從而迫使他們改變鷹派基調，屆時將對英鎊形成較大的支持。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）