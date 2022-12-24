升息潮峰點將至 渣打：美元半年內恐貶5％

隨著美國聯準會（Fed）升息態度稍緩，外銀預估，到2023年第二季，此波升息潮就會到頂，美國基準利率的路徑明朗化，令美元潛在上行空間減少，2023年美元前景全面轉向，渣打銀行財富管理甚至喊空美元，預估半年內下跌幅度上看5％，並帶給非美貨幣群最好的反攻時機。

UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室指出，大陸加快重新開放，為美國以外地區經濟增長帶來支援，容易導致估值已高的美元承壓。因此，不建議新建美元多頭部位，投資者並應部署減少手上過多的美元部位。

日圓上周因日銀突擊而挺升，引起國際社會關注，是否代表亞洲貨幣將起的關鍵時間點快來了？瑞銀財富管理認為，2023年第一季時，進攻號角還不會響起，全球採購經理指數落入緊縮區間，不利於出口導向的亞洲貨幣匯率。但中期而言，亞洲貨幣相對美元，週期性增長應在2023下半年恢復，兌美元匯率平均而言可望上漲約3％，第二季起，投資人可以考慮買進日圓、新加坡幣及澳幣，印度和印尼兩大高收益貨幣，也可列為參考。

星展財富管理分析，美元指數DXY11月下跌5％，為2010年9月以來的最大跌幅，反映了主要央行已開始透過放緩升息步調舒緩經濟衰退的沉重壓力。星展集團對主要貨幣匯率的預測已隨之調整，預判非美貨幣前景主要是取決於2大條件：其一，Fed暫停升息時點，目前預估是2023年第二季底。其二，全球經濟在沒有金融危機的情況下，成功避免硬著陸。

星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉指出，在成熟市場因歐盟和英國經濟衰退疲軟之際，亞洲地區為全球經濟成長提供了關鍵支持，投資人應該會更偏好新興亞洲市場的貨幣。

渣打財富管理高級投資策略師Abhilash Narayan亦認為，中國大陸重新開放可能令美元的避險需求下降，踏入2023年美元走低趨勢十分明確，渣打預計，歐元和日圓將成為美元走弱的主要受惠者。

至於商品貨幣的澳幣、紐幣和加幣，也可能微幅走升，但商品價格的阻力預計將抑制漲勢，至少2023年亞洲貨幣將小幅上漲，是在預估之內。

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