股匯雙殺 新台幣周線連二貶

美國股市科技股領跌之下，台股16日開低震盪收黑，外資擴大賣超台股加上美元指數反彈，新台幣貶勢明顯，金融市場上演股匯雙殺，終場匯價收在30.71兌1美元，貶值8.5分，為連二個交易日收低，總成交量16.775億美元，本周累計貶值8.8分或0.29％，周線連二挫。

匯銀主管表示，美國聯準會（Fed）這次雖縮小升息幅度為2碼（1碼是0.25個百分點），但仍透露出鷹氣，打臉先前市場過度鴿派預期，且明年降息無望，英國央行（BoE）和歐洲央行（ECB）均跟進延長升息週期，加上經濟衰退疑慮增溫，恐慌指數VIX應聲衝高，美股科技股帶頭殺，四大指數全部慘跌，台股也因電子股賣壓出籠，最後失守月線大跌205點至14,528點，新台幣同步走貶，盤中一度重挫1.4角至30.765元。

Fed鴿聲並未響起，國際美元指數跌深反彈，據央行統計，主要亞幣除菲律賓披索及印尼盾各小升0.2％及0.13％，其餘全部轉貶，以日圓重跌1％最多，其次星幣下挫0.48％，馬來幣貶值0.31％，泰銖及韓元各下滑0.2％及0.18％，新台幣貶幅0.28％約居中間偏後位置，維持相對穩定。

亞幣本周累計全部收貶，匯銀主管說明，原本美國公布11月通膨連二個月有感下滑，市場樂觀高鴿，但Fed利率決策會議結論出爐，當頭澆了一盆冷水，亞幣大逆轉走貶，使得一周來都收挫。仍是日圓重貶0.64％最多，其次泰銖大跌0.49％，星幣和馬來幣也明顯走低各0.45％和0.42％，菲律賓披索、人民幣、韓元分別挫0.36％、0.34％、0.31％，印尼盾貶值0.1％最具支撐，新台幣跌幅0.29％、為第二抗跌。