日圓可望築底轉強 安全買進訊號浮現

日圓兌美元今年來貶值高達15.92％，即使新台幣匯率今年不強情況下，兌日圓匯率亦有將近8%的升幅，國人赴日旅遊、東京買房置產受惠於此，資產配置的日圓部位水位大升。

由於1台幣兌日圓今年最高價4.679、1美元兌日圓頂峰150日圓，在10/20前後同步出現，之後隨著美國利率回檔，帶動美日利差收斂，日圓反轉走強，12月首周一度出現134.29的3個月來的最高回升，新台幣兌日圓匯率12/10亦來到4.455，反映出日圓翻轉速度快過於新台幣。

11月10日日本央行總裁黑田東彥在國會表示，日本政府在匯市的干預行動，對於遏制日圓震盪跌勢來說是合適的。顯示日本官方亦不樂見日圓今年來的疲軟。

中國信託銀行財富管理產品處理財規劃部投顧中心指出，進入2023年日本央行行長4月面臨換屆，黑田東彥表態無意續任，檯面上已無更鴿派的人選，對日本貨幣政策轉趨中性的看法帶動日圓大幅升值。黑田東彥主政期間的日本央行，極度量化寬鬆已為經濟帶來穩定效果，至少成長性高於其他國家，且長期通縮問題獲得改善。

中信銀財富管理團隊預期，2023年在日本利率與其他國家利差差距甚大的環境中，當貨幣政策逐漸轉往中性格局，與美國利差收斂有利帶動資金回流日圓。整體而言，日圓在日本央行出手阻貶、貨幣政策從極度寬鬆轉往中性、通縮環境改善，以及2023經濟成長優於其他成熟國家之下，可望築底轉強。

全球正準備迎來2023新年，面對的卻是全球經濟正要步入衰退，國際貨幣基金IMF對2023年日本經濟成長預測維持在1.6％水準，成長居主要成熟國家之冠。中信銀財富管理團隊展望日圓後續是否突破年線，應關注於「殖利率曲線控制計畫是否進一步釋出放寬的訊息」，意即，利率控制區間的放寬，意味著日本央行購債干預債市的力道減緩，日本利率上揚，有助於日圓的保值。

強勢美元的後續走法，也關乎到日圓的2023年反攻之路。2022年11月OECD（經濟合作發展組織）發布最新經濟成長預測，2023年全球經濟將由3.1％放緩至2.2％，美國成長僅剩0.5％。中國信託商業銀行認為，2023年第1季為美國景氣築底期，美元避險需求將繼續支持強勢美元格局。

然而，進入2023年第2季，中信銀財富管理團隊認為，通膨有機會進一步下滑，使美國聯準會在基準利率達5％後進入停止升息階段，2023年下半年若通膨能夠進一步降低，美國則有降息的空間，屆時市場對於寬鬆政策的預期可望帶動股市行情，下半年美元避險需求的下降對非美貨幣相對有利，預計2023年美元指數呈現「先上後下」的格局。