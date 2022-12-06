企業搶匯差 10月國銀存款創同期新高

新台幣兌美元在10月貶至32.2元，企業狂匯回海外收益及資金，用美元兌換新台幣賺匯差，銀行局6日公布，國銀10月底存款餘額來到51兆7,823億元，續創新高，且單月爆增近6,674億元，創22個月增量新高，亦是歷年10月存款增加最多的一年。

銀行局副局長童政彰表示，10月國銀存款增加主要是大型企業，尤其是科技公司營收匯回、資金調度款回存銀行，以美元兌換新台幣，如永豐銀行、台灣銀行及第一銀行存款量都大增，企業用美元兌回新台幣，即有匯兌利益。

今年前十月國銀存款已增加3兆1,370億元，創歷史同期新高，且7月開始，每月存款都增加3,000億到6,000多億元不等，若速度不減，11月或12月國銀存款餘額就會突破52兆元的歷史新高，升息趨勢下，資金大量回存銀行，全年存款可能增加逾3.5兆元，亦會是歷史單年增加量的新高。

今年前十月國銀放款增加2兆9,771億元，已是同期及全年的新高，其中增加最多的是企業周轉金放款，前十月增加1兆7,949億元，較去年同期增量9,164億元，成長近1倍，童政彰表示，主要是廠商對景氣樂觀，增加購料及備料，因此動用周轉金。

至於外界所稱企業可能借新台幣去存美元存款，以賺取存款利差。

童政彰說，經調查，企業借新台幣再回存美元的占率非常少，因為企業可能因此賺了利差、賠了匯差，未必划算。

10月國銀放款增加2,740億元，其中1,838億元是企業周轉金貸款，購置不動產則增554億元，購置動產貸款增加194億元，企業投資增貸153億元。

到10月底國銀放款餘額36兆6,522億元，亦創歷史新高，但因為10月存款爆增，因此10月存放比降到70.78％，是近三個月新低。