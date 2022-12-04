美元超夯 台銀祭高利搶市

看好美元仍將居強勢地位，台灣銀行從12月1日起再大幅拉高美元優存利率，目前臨櫃及網銀最新優存利率最高行情已分別達4.268％及4.208％，較11月的優存利率再拉高0.38～0.4個百分點，也是這波台銀美元優存利率首度站上4％以上。

台銀大幅拉高美元優利存款利率有三大主因，一是反映美國聯準會11月升息；二是固樁美元存款，避免因為其他銀行祭出高利專案把客戶「拐走」，導致美元資金流失；三是因應明年的美元為主的外幣投資及放款的資金所需，擬以吸收更多存款來支應，取代拆款，降低資金成本。

台銀最新方案期限至12月31日，臨櫃方面，新台幣定存轉存美元達10萬美元以上，3、6、9個月利率分別為3.888％、4.108％、4.268％；至於一般散戶、小資族，只要存款金額3,000美元以上，亦可適用3個月期3.828％，9個月期以上4.168％的優利。

一銀12月1日至12月15日也推出全新美元優存版本，10萬美元以上的企業戶存6個月以上年率4.1％。包括土銀、彰銀也分別推出持續到12月20日、明年2月底的美元優利方案。

目前台銀外幣優利方案可說是公股「領頭羊」，利率水準在各大行庫中最佳，至於與外銀或其他國銀比較，台銀絕對利率水準未必高於民營銀行，但起存門檻或存款天期較為「普惠」，台銀存3,000美元、存期半年就可適用4％年息，很多民營銀行起存金額2萬美元以上才能適用。

台銀是目前散戶外幣存款最多的國銀，如今大幅拉高美元優存利率，同時讓利率站上4％大關，且方案為全體公股行庫最優，可說具有高度指標意義。且相較很多銀行優存最長天期為半年，台銀則是延長存款天期，訴求九個月以上的存款戶利率最高，顯示台銀並非搶短錢，而是訴求「穩定性高」的存款資金來源。