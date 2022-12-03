非美貨幣大反攻 哈日族買日圓還很甜

美國10月通膨數據有感下滑，聯準會（Fed）態度由鷹轉鴿，國際美元指數11月大幅回落，主要非美貨幣跟著啟動一波大反彈，新台幣雖然也從32元飆升至30元、升幅0.98％，但遠低於日圓狂飆3.07％，但今年以來新台幣兌日圓交叉匯率仍升值5.83％，代表現在仍是哈日族進場買日圓不錯時機。

自11月以來，隨美國發布10月通膨有感下滑至7.7％，聯準會（Fed）主席及多位官員紛紛發表鴿派言論，美元指數也從最高115一路回跌至104，使今年以來至12月2日累計漲幅降至個位數的9.45％，非美貨幣展開全面反攻，新台幣匯率11月勁揚4.23％，但同期間日圓升勢更猛達6.84％，不少哈日族扼腕大嘆太晚買了。

匯銀主管認為，基本上沒有神一般的哈日族，能在最低點一次買足日圓，以目前0.2273元的價位來說，約是4月旬下以來的水準，相較於去年至少0.24元或0.25元，每結匯10萬日圓，還是可以省下1,000元至2,000元，哈日族結匯日圓的甜蜜點還在。

反觀國內六大外幣除日圓之外，美元、歐元、人民幣、英鎊、澳幣，現在進場的價格仍比去年底貴一些。匯銀主管說，美元1月中旬時對新台幣來至27.607元的25年最低價，12月2日則是30.605元，1美元足足貴了近3元，尤其日前還有不少民眾瘋搶美元存高利存款，買在31元或32元價位，到目前可說還沒賺到利差，就已先賠上匯差。

當時央行總裁楊金龍都一再提醒民眾，匯率的變動很難預測，說變就變，民眾搶美元存款高利率賺利差，但未留意匯率變動，有可會賠了匯差，他強調應密切關注美元反轉風險。

根據央行統計，今年以來至12月2日止，新台幣對美元貶幅9.52％，五大外幣的日圓狂洩14.51％、人民幣慘摔9.36％、英鎊重挫8.99％、歐元大跌6.96％、澳幣下滑6.01％，換算交叉匯率後，除日圓外，其他如人民幣、英鎊、歐元及澳幣都討不到便宜。

延伸閱讀

美元指數探底 哈日族撿便宜手腳要快

優存利息未到手 美元先崩？大咖解惑

好想去日本旅遊！ 8個日本私藏景點推薦

日本最適合滑雪的季節到了！滑雪勝地推薦

日本飯店推薦》凱悅攜手豐田推日本首間酒店 Fuji Speedway Hotel 靜岡新開幕