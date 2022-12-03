換匯客要快? 美元指數或遇1事觸底反彈

股匯脫鉤！台幣升勢延續，2日匯價收30.605元兌1美元，創3個月新高，升值2.8分，連4日收漲，本周累計勁揚3角或0.98％，周線連3升。但隨11月美國非農就業數據意外火熱，考驗Fed本月緩升息態度，專家分析，美元指數或有機會自104低點展開反彈，進而壓抑台幣升勢，加上央行老大不打算走歐美升息抑制需求的政策，勢必把更多心力放在穩匯與熱錢管理上。

匯銀主管表示，台幣2日盤中再闖過30.6元，最高來到30.545元，逼得央行老大央行出手加重，收回部分升幅，力守30.6元價位。

據央行統計，日圓飆高1.4％最強，其次是泰銖狂漲0.89％，印尼盾及菲律賓披索升勢強各勁揚0.87％和0.85％，人民幣也大漲0.58％，星幣和馬來幣升幅分別有0.49％和0.44％，但因外資縮手效應，台幣小升0.09％，韓元更是微貶0.02％，主要亞幣升多貶少。

本周主要亞幣全面大幅反彈，但台幣因央行進場加大力道調節阻升，成為唯一升幅低於1％僅0.98％的最弱亞幣。其中，日圓衝天飆升3.07％最強，其次泰銖狂漲2.86％，韓元和馬來幣均勁揚1.83％，人民幣升幅也達1.75％，另菲律賓披索、星幣、印尼盾各走高1.69％、1.6％、1.58％。

群益投顧研究部副總裁曾炎裕指出，多數投資人認為，Fed主席鮑爾是戴著老鷹面具的鴿派，緊縮言論只為安撫鷹派。

但要留意的是，目前有投票權的FOMC委員，傾向明年1月和3月各升1碼，比今年連續暴力大幅升息溫和，但仍維持升息階段，且要留意升息終點的時間點，從1月延後到3月，符合鷹派要求目標利率終點更高、時間更久的建議。

他並指，台灣是高度開放的小型經濟體，易受國際因素影響，美國今年暴力升息，台幣匯率高低價差超過4元、創25年來最大，甚至高於2008年金融海嘯時的3.54元。

加上台灣央行以物價相對穩定為由，升息幅度低於其他國家，但物價上漲主要受供給面影響，央行若不走歐美升息抑制需求的政策，勢必會把更多心力放在穩匯與國際熱錢管理上。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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