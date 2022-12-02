新台幣盤中升破30.6元 創近三個月新高

聯準會（Fed）主席鮑爾轉向放鴿的效應持續，美元續弱。雖然台股今早隨台積電開低整理，但新台幣續強開高走高，目前新台幣兌美元升破30.6元，創下近三個月以來新高。

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）周三改口表示後續升息力道趨緩，加上昨日美國公布10月關鍵通膨指標明顯下滑，增加Fed利率觸頂的預期，美元指數周四（1日）續弱，創逾三個月新低。美元指數（DXY）收跌1.2％，至104.68，為8月7日以來最低。

美國公布經濟數據顯示，美國10月個人消費支出（PCE）月增0.8％，符合預期且高於前值，核心PCE物價指數月增0.3％，持平前值並低於預估，年增率由前一個月的6.3％跌至6％。

台股昨天在12月第一個交易日由台積電大漲突破500元領軍，收盤站上萬五大關，外資在12月第一天再買超台股159億元，為連三天買超，且延續11月偏多操作台股有了好的開始。

昨日股匯市場齊揚，新台幣兌美元匯率以30.633元作收，升值2.69角，且收盤匯價創下近三個月新高。

美股周四費城半導體跌幅較重，今早台積電（2330）跳空開低跌8.5元至490元，台股同步開低，鴻海（2317）接棒穩住電子股多頭軍心。台股跌幅逐步收斂，盤中向平盤靠攏並翻紅。

隨著聯準會（Fed）放鴿，國際美元續弱，包括台幣、日圓等亞幣早盤持續升值的態勢。

台幣與台股今早走勢不同調，新台幣兌美元開盤為30.620元，升值1.3分，盤中升幅擴大，目前新台幣兌美元為30.570元，升值6.3分，再創三個月新高 。

（時報資訊 沈培華）

延伸閱讀

新台幣再見30字頭 專家曝後續走勢區間

央行穩匯 Q3準備資產創15年最大減量

台幣今年急貶變暴升 內行盯變數:2類人慘了