外資又看空台幣 外匯專家：不會貶破32元

新台幣30字頭曇花一現，外資直言央行升息速度不如美國，長線看空新台幣，喊出明年首季貶向33元；新台幣昨（28）日終場收在31.012元，貶值1.07角，改寫近一個半月最大跌幅，今（29）日午盤則暫收30.96元，升5.2分。

央行總裁楊金龍今日受中研院邀請進行專題演講指出，在政府的供給面措施加上央行的利息、存款準備率等多元政策工具控制下，目前國內通膨情形相對低且穩定，並強調雖然國際熱錢進出頻繁影響新台幣走勢，但仍在可控範圍內。

新台幣今年最高一度挺進27.5元，最近貶至32.345元，高低價差超過4.8元，直逼2008金融海嘯時期高低價價差5元，楊金龍以近年氣候變遷、極端氣候情況比喻熱錢移動。

截自今年10月底，新台幣匯率一年來貶值12.6％；台新銀行首席外匯策略師陳有忠針對外資看貶新台幣，持不同看法，外資認為台灣出口景氣衰退導致持台幣貶值，惟明年全球景氣減緩，各國出口都呈現衰退，並不是只有台灣才有此情況，若台灣出口表現比其他國家來得好，新台幣未必會走貶，甚至可能升值。

陳有忠進一步推估，除非美國聯準會（Fed）升息步調改變，或國際有其他重大變數，新台幣匯率才有機會大幅走貶，否則新台幣匯率明年首季前，不易貶破32元大關。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）