美元指數回落 新台幣挑戰2字頭聚焦2指標

國際美元指數11月初還位在113以上的高點，但因為美國通膨數據有感下滑，且聯準會（Fed）的11月會議紀錄鴿派占上風，美元指數大幅回落，至25日已重挫至105，同期間新台幣匯率從10月25日的今年最低點32.319元開始反彈，11月25日正式站上30元價位，若不再上演大逆轉，將有機會進一步挑戰2字頭。

匯銀主管表示，今年以來國際美元指數一路狂飆，至9月28日盤中最高貼近115，且累計漲幅達到19.52％，經過11月以來這波重跌，25日跌至最低105，也使得今年以來的漲幅大降至10.73％。同期間新台幣匯率今年以來貶幅，也從一度達到14.32％，減為10.4％，從32元價位跳升至30元價位。

新台幣匯率今年以來如坐大怒神，說翻轉就翻轉。匯銀主管指出，年初時一度站上25年高點的27.607元，但隨美元狂飆，外資啟動大逃殺，接連闖過28元及29元整數關卡，8月19日站上30元，且在接下來短短的二個月間，至10月19日加速直洩至32元。

匯銀主管說明，11月以來接連有二個重大利多消息釋出，即美國通膨回落及Fed會議紀錄放鴿，使得美元重挫且外資大肆回頭，新台幣立即展開上攻行情，儘管央行出手干預阻升，還是難擋升勢，11日及12日合計就升值達0.789元，再加上央行尾盤收回的部份升幅，其實二天合計飆升約0.9元。

24日及25日新台幣第二波勁揚來到30.905元，二天合計強升0.313元，加上11日及12日的0.789元，合計就有1.102元。匯銀主管認為，以這個速度來看，短期內若跳升到2字頭，也不用太意外，尤其月底已到，出口商預期新台幣升值，進場拋匯作帳的需求將更積極，雖然央行也會繼續進場調節阻升，最終仍難逆勢而為，「只能擋得了一時」。

匯銀主管強調，強勢美元終結及新台幣重返2字頭，關鍵還是在接下來美國通膨的表現，Fed升息的幅度，決定外資回頭的力道和延續性及新台幣重現2字頭的機會。

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