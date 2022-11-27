非美貨幣有感反彈 台幣回升天時地利

美元指數創3個月新低，11/25下滑到105，主要非美貨幣普遍出現有感反彈，外銀對歐元、英鎊和日圓的短期價位重新調整，像歐元近三個交易日已觸及1.04，即為渣打財富管理最新認定的阻力價位。

新台幣兌美元匯率，11/25已看到30.905的走升價位，由於26日地方選舉結果可視為抗中保台牌失利，民眾仍對和平共榮存有希望，緩解海峽緊張氣氛，估計外資因此重返台股，外資匯入會是新台幣匯率走升的最強激勵。而央行是否順水推舟放手台幣回到29字頭，成為本周最重要的觀察點。

在非美貨幣找尋反彈匯價的過程，渣打財富管理分析，美元指數的下一個價位為104.7，若是多方沒有守好，就會持續下探，其間歐元兌美元已優先看到反彈，歐洲央行鷹派言論也對歐元走升有利，近期關注的阻力關卡在1.035和1.040。日圓也是另一個看的到反彈的貨幣，美元兌日圓匯率141.13是100日均價，而139.40是2022年7月以來高峰，短期內若能在這兩個價位間盤整，止跌的關鍵支撐就可顯現。

即便非美貨幣向上探尋反彈滿足點，仍有外銀不看好非美貨幣在2023年第一季的表現。UBS瑞銀財富管理投資總監辦公室就認為，在此之前應對歐元走勢保持謹慎，預判歐元屆時或下探到0.96美元，和目前位居1.04美元的上方，有明顯的差距。

瑞銀財富管理指出，觀察到全球經濟在年初時通常和市場預估出現落差，美元每每表現強勢，這情況可能在2023年重演，因此預估歐元漲勢很快就會終結，另一個可能性是全球經濟落入更糟的衰退，促使避險資金流入美元，目前支撐歐元的風險情緒可能會快速消退，歐元隨即反向再跌，類似的不確定情勢將反覆出現，不得不謹慎。