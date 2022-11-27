美元大魔王到盡頭了？1關鍵讓下檔有撐

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）會議紀要曝光，多數官員立場「轉鴿」，市場預料激進升息態度將出現轉變，美元指數近周下跌0.9％，10年期公債殖利率則回落至7周最低，惟終點利率將高於原先預期論調不變，市場仍認為偏鴿言論有助股價評價回升，緊接著美國感恩節及年底聖誕節，將使投資市場交投清淡。

美元指數近日在106、105來回震盪，且11月初迄今已跌約5％，相對歐元兌美元重返1.04之上，瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）指出，對明年3月前歐元走勢保持謹慎的看法，歐元屆時恐下探0.96。

美元指數為由美元對6個主要國際貨幣（歐元占比57.6％、日圓13.6％、英鎊11.9％、加幣9.1％、瑞典克朗4.2％、瑞士法郎3.6％）匯率，進行加權幾何平均計算而來，其中歐元占比最高，若歐洲能源危機「黑天鵝」未解除，歐洲央行將被迫因高通膨預期而大幅升息，將面臨經濟衰退風險，而歐元如果走弱，美元指數下檔有撐。

美國10月消費者物價指數（CPI）和核心CPI同步出現回落，顯見通膨明顯降溫，儘管仍未達美國聯準會（Fed）可接受的水準，惟絕大多數官員判斷，放慢升息步伐的合適時機可能近期就會到來；外匯專家認為，強美元已達強弩之末，預計後續將在104～119區間震盪。

美國金融市場適逢感恩節休市，匯市交投相對清淡，儘管美元指數近期回落，今年3月迄今仍強升10％；澳洲國民銀行外匯策略部門主管艾崔爾（Ray Attrill）表示，「由於整個市場的投資氛圍連三天對風險資產有利，可能是美元走貶的主因。」

（旺得富理財網 黃順德）

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

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