新台幣再見30字頭 專家曝後續走勢區間

Fed轉鴿之後，台幣連兩天大幅升值，繼昨天暴升1.91角之後，今天近10點再度升值1.27角，見到「30」字頭，暫報30.900外匯交易員表示，聯準會11月會議紀錄放鴿，10年期公債殖利率下滑，國際美元指數重挫至105，短期因出口商拋匯作帳需求進場，提供新台幣一定支撐。

周四美股感恩節休市，明天（26日）就是九合一大選，台股今以14764.94點開出，下跌逾20點，權值股台積電10盤中翻紅，最高觸及498元，聯發科一度漲10元，不過10點過後翻黑。

外資昨買超台股233.26億元，激勵新台幣升值1.91角，創下近2周最大升幅，收在31.027元、近2個半月新高價，總成交量16.625億美元。

外匯專家分析，由於美國12月還會再升息，美元利差優勢仍在，新台幣要回到30元以下並不容易。台灣雖然有升息，但才升息兩碼，和美國已升息15碼相距甚遠，台幣利差優勢遠不及美元，因此沒有太大升值幅度可期待。

不過，匯銀人士也說，但新台幣要回到先前的低點32.35元也不容易，「32字頭」不容易看到了，低點警報大致解除，明年預估大部分時間將在30元至31元區間。（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

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