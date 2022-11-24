台幣午盤強升1.83角 專家估「這天」破30

股匯雙漲！新台幣狂升逾角 專家：最快「這天」見30字頭

美國聯準會（Fed）升息轉「鴿」」，市場公認「聯準會傳聲筒」的《華爾街日報》（The Wall Street Journal）記者Nick Timiraos整理Fed 11月會議紀要重點，包括11月第4起升息3碼（75個基點），12月有望升兩碼；主要亞幣兌美元今（24）日彈升，新台幣兌美元早盤也升值超過1角，最高來到31.065元，專家預測最快明（25）日可以看到30元。

在Fed放「鴿」後，振奮投資人情緒，美股主要指數收紅，台灣上演股匯雙漲戲碼，台股今日也一路走高，終場上漲175.46點，加權指數收在14,784點，突破14,00點關卡，改寫10月25日以來波段反彈新高，成交量放大到2,172億元。

多數聯準會官員支持放緩升息步伐，美元指數回跌至105.71，強美元時代落幕了嗎？外匯專家認為，現階段來看，美國CPI降溫，確實減緩升息，但若要停止升息，甚至降息，光是此時通膨下降程度，還言之過早，只要通膨持續，美元仍會走強，美元短線回檔，預料在104.5至109區間震盪，後市還有機會向上。

此外，Fed內部經濟學家本周向決策官員提出示警，美國明年經濟衰退的機率已經升高到接近50％，主因是消費者支出放緩、全球經濟風險環伺，以及進一步的升息。而彭博資訊（Bloomberg）訪調的外部經濟學家，預期美國明年經濟衰退可能性則高達65％，彭博經濟研究模型顯示，預估衰退機率是100％。

※免責聲明：文中所提之匯率內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）

Fed放鴿 新台幣午盤強升1.83角挑戰31元關卡

美國聯準會有望放緩升息腳步，激勵市場風險偏好，美股4大指數收紅，台灣也上演股匯雙漲戲碼，新台幣匯率午盤強升1.83角， 暫收31.035元，挑戰31元整數大關。

美國聯準會（Fed）最新公布的會議紀錄立場偏鴿，振奮投資人情緒，美股全面走揚，台股也擺脫觀望氣氛，早盤一舉突破14700點整數關卡。

外匯交易員指出，美元指數回跌，又有熱錢匯入、台股勁揚帶動，新台幣今天展開強勁升勢，今天開盤價為31.16元，早盤最高升抵31.026元，午盤暫收31.035元，強升1.83角，成交金額6.13億美元。

外匯交易員也說，美國聯準會會議記錄顯示，多數聯準會官員支持放緩升息步伐，鴿派論調令美元指數應聲走貶，跌破106，今天亞幣多數走升。

（中央社）

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