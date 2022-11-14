外資回頭 匯市爆史上第8巨量 台幣近31元

美股科技股11日續漲，連動台股14日攻勢延續，外資大幅匯入近20億美元並買超，國際美元指數跌至106，激勵新台幣強勁飆升，連過四關直衝31元邊緣，終場收在31.116元，創二個月新高，單日升值2.94角，連二個交易日合計更暴漲7.89角，總成交量狂噴33.215億美元，創史上第八巨量，也是逾八個月來最大量。

匯銀主管表示，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率下滑，及聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，美股啟動爆炸性攻勢，台股14日緊跟著美股的腳步，收盤再漲167點至14,174點，激勵新台幣強勁升勢煞不住，一連闖過31.4元、31.3元、31.2元、31.1元四關，盤中最高衝至靠近31元大關的31.04元。

匯銀主管指出，新台這波狂飆，主要來自外資連二個交易日各買超台股488億元及377億元，合計865億元，且各擴大匯入逾15逾美元及近20億美元巨量，這中間包括11日大買超、14日再加碼買超，及提前進來隨時準備進場的資金。

還有先前出口商一直都偏惜售的滿手美元貨款，因應年底愈來愈近，季節性新台幣資金需求高峰期，趁新台幣還有31元，也紛紛搶進拋匯。

匯銀主管認為，尤其匯市短時間內出現美元供過於求，顯現有點失序，央行也必須進場買匯，並提供新台幣流動性，因此直接收回9.6分的升幅。

國際美元指數近日大跌至106，主要亞幣全部強彈，雖然14日韓元、印尼盾、菲律賓披索漲多回檔，但合計11日及14日升幅，以日圓狂飆4.87％最強，其次是韓元暴漲3.89％，泰銖衝高3.1％，人民幣也強升2.98％，再來是新台幣勁揚2.54％，馬元、星幣、菲律賓披索、印尼盾升幅各為2.46％、2.15％、1.59％、1.12％。

這次爆巨量，僅次於3月7日的34.875億美元、也是史上第七大巨量，當時因俄烏戰爭擴大，全球股市崩跌，外資大逃殺，賣超台股822億元且撤出資金。

匯銀主管強調，如果美股這波反攻可持續下去，台股也將受連動，刺激外資加碼回補及匯入的力道，則新台幣將維持強勁升勢不變，31元大關不排除隨時失守，甚至出現短短一周時間內，新台幣就從32元直接跳到30元的罕見超火行情。