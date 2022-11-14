匯市爆量！新台幣升2.94角、收31.116元

美股科技股11日續漲，連動台股14日攻勢延續，外資再大幅匯入並買超，國際美元指數跌至106，激勵新台幣強勁飆升，連過四關直衝31元大關邊緣，終場收在31.116元兌1美元，創二個月新高，升值2.94角，總成交量狂噴33.215億美元，創史上第八巨量。

外匯交易員表示，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率大幅下滑，及聯準會（Fed）官員發表鴿派言論，美股啟動爆炸性攻勢，上周五仍延續攻勢，未受加密貨幣大拋售陰霾衝擊，由科技股領漲，四大指數還是紅通通，台股14日緊跟著美股的腳步，最後再漲167點至14,174點，新台幣升勢擋不住，連闖31.4元、31.3元、31.2元、31.1元四關，盤中最高衝至靠近31元大關的31.04元。

外匯交易員指出，新台幣這波狂飆，最大貢獻外資買超台股377億元，且擴大匯入近20億元巨量，包括11日買超的交割款、14日加碼的資金、還有提前進來隨時要進場的資金，至於出口商先前惜售的滿手美元，因應年底資金需求，趁新台幣還有31元，也紛紛搶進拋匯，加上央行進場調節，「已經好久沒看到這麼熱鬧了」。

外匯交易員認為，如果美股短線仍帶頭衝，台股續受到連動，外資加碼回補力道加大，預料新台幣強勁升勢難止，31元大關隨時都可能失守，不排除在短短一周的時間內，新台幣就從32元直接跳到30元。

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