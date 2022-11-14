新台幣暴升3.6角 專家曝30元最快這時到

非美元貨幣近期大反彈，繼新台幣上周五（11）升值4.95角到31.41、創23年來最大單日升幅後，台幣今開盤再升4分，隨台股開高走高台幣漲幅擴大，到午盤升值3.6角來到31.05元。匯銀人士指出，短期內台幣「31元」可能會呈新常態，外資匯入如果「再猛一點」，最快這1、2天就會看到「30」字頭。

匯銀人士指出，美國10月CPI降溫，市場對Fed升息放緩寄予高度期望，美元指數重摔跌破107，來到3個月低點，台股隨美股攻高，盤中大漲逾200點，台幣也繼上周五彈升4.95角之後再度勁升3.6角，見31.05元、創2個月新高。

金融業主管認為，爆衝、震盪為熊市特性，英鎊等部份主要非美貨幣陷入多空交戰，雖然此波非美貨幣兌美元匯率一起反彈，但每種貨幣都有各自政經環境，新台幣匯率的決定因素除美元指數轉弱之外，外資匯入的力道是其中關鍵，境外新台幣匯率在周末衝到31.109，和11日收盤31.41顯然更上一層樓。

匯銀人士估計，短期內台幣31字頭可能會成為新常態，外資匯入如果更猛一些，不排除這1、2天就可以看到「30字頭」的價位。

不過也有匯銀人士認為，雖然美國通膨比預期放緩，但年增率仍然超過7%，萬一Fed再度放鷹，台幣就又有再度貶值，預估短期內台幣匯率可能在30.7元到31.5元之間游走。（旺得富理財網 旺得富編輯中心）

延伸閱讀

非美貨幣絕地反攻延續? 台幣還有升值空間

非美資幣搶反彈 「這貨幣」苦陷多空交戰

美元暴跌 多頭告終？買賣點、轉折點曝光

台幣2字頭不是夢? 專家曝緊盯1關鍵動向

分析｜外資若大量回頭 台幣2字頭有望