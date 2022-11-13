非美貨幣絕地反攻延續? 台幣還有升值空間

非美貨幣11日全面大反彈，新台幣兌美元衝出升值4.95角來到31.41，創近23年來單日最大升幅，總成交量放大至24.04億美元的半個月最大量。金融業主管認為，爆衝、震盪為熊市特性，英鎊等部份主要非美貨幣如今陷入多空交戰，14日周一開盤的新台幣可否持續反彈表態，需要特別關注。

銀行主管認為，雖然此波非美貨幣兌美元匯率一起反彈，但是每種貨幣都有各自的政經環境，新台幣匯率的決定因素估計不同於其它非美貨幣，除了美元指數轉弱，外資匯入的力道更是關鍵。境外新台幣匯率在這個周末已衝到31.109，較11日收盤31.41更顯升值，匯銀估計，短期內新台幣不止會呈現31元新常態，外資匯入「如果用力一點」，還可能出現30的價位。

對於近日美元兌G10等國貨幣、黃金價格走弱，而新興市場貨幣亦持穩，瑞銀投資銀行對非美貨幣的「看升」態度十分明顯，認為美國利差優勢和利率波動性減弱的速度，會比一般經濟衰退中的減弱速度更快，估計美元兌日圓會達125，美元兌歐元會來到1.10，商品貨幣中，相較於加幣，更看好澳幣和紐西蘭幣。

渣打財富管理在評估近日美元兌日圓跌幅快速超過3％，並失守100日均線，11日來到138.83，雖然技術上顯示美元接近超賣水準，但動能上可能推動日圓進一步走強；且相較英鎊，比較看好歐元前景，可以用雙元貨幣進行歐元兌英鎊的交易。

新台幣兌美元匯率在11日爆升後，境外新台幣匯率在周末續衝到31.10。資料來源／StockQ

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