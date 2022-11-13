美元暴跌 多頭告終？買賣點、轉折點曝光

美國公布10月消費者物價指數（CPI）年增率7.7％，低於市場預期的8％，較上月8.2％大幅回落；核心CPI年增6.3％，低於市場預期的6.5％，也優於上月6.6％，緩解高通膨擔憂，費城、達拉斯、舊金山等地區聯準銀行總裁相繼唱「鴿」，美元指數上周跌3.9％，跌至106.42，下殺疫情以來最大周跌幅，失守半年線。

美國聯準會（Fed）可能提早討論減緩鷹派升息步調，國際美元指數重挫，新台幣上周五（11日）終場收在31.41元兌1美元，改寫近兩個月新高，爆炸式升值4.95角，突破近23年來單日最大升幅，累計單周升值7.75角或2.47％，周線由貶轉升。

美元指數上周最後兩個交易日狂跌逾3％，失守107；安聯環球投資（Allianz Global Investors）駐倫敦資深固定收益基金經理人李戴爾（Mike Riddell）表示，「美國通膨率意外下滑，迫使投資人賣出美元，考量過去幾個月來美元與債券以及其他風險資產的連動關係，美元下跌也在意料之內。」

今年迄今，Fed已連續四次升息3碼（75個基點），年初以來累計已升息15碼（375個基點），讓原本趨近於零的利率，拉抬4個百分點；荷商安智銀行（ING）分析師皮索爾（Francesco Pesole）認為，斷定美元接下來持續走貶，仍言之過早，一方面是Fed貨幣政策尚未轉向，另方面是風險資產仍面臨諸多逆風。

財經網站FXDailyReport分析師Nicholas Kitonyi指出，美元指數在一個急劇下降的趨勢中交易，顯見市場情緒短期內存在強烈看空傾向，因此美元空頭將把長期獲利目標定在104.615區間，或者更低至102.561；另方面，多頭將把長期獲利目標定在108.333左右，甚至上看110.387。

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（旺得富理財網 黃順德）