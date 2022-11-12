台幣2字頭不是夢? 專家曝緊盯1關鍵動向

外資大單匯入15億美元，推升台股11日驚天漲，台幣更暴力升值4.95角，終場收31.41元兌1美元，不僅匯價寫近2個月新高，更創近23年單日最大升幅。專家分析，明年全球步向共存，通膨、疫情2隻灰犀牛已近強弩之末，除非外資後續不再回頭買台股，否則新台幣無緣貶向33元，幾乎已成定局。

新台幣11日一舉升破31.9元，並連過31.8元、31.7元、31.6元、31.5元、31.4元、31.3元等7關，盤中最高來到31.298元，累計本周台幣勁升7.75角或2.47％，周線由貶轉升。

匯銀主管指出，由於外資大軍回頭，昨日狂買台股488億元，刷新史上第3大紀錄，讓先前惜售的出口商，一下子慌了手腳，因而紛紛進場倒貨美元，讓匯市之中美元供過於求，甚至逼得央行進場買匯阻升，才順利維穩台幣匯率。

匯銀主管認為，美股這波通膨降溫的慶祝行情，料將續燒一段期間，若美國12月初發布的11月CPI，再度明顯回落，Fed可能提早討論減緩鷹派升息步調，美股行情重返向上軌道，台股也會跟漲，今年賣超台股逾兆元的外資，勢必加速回歸。

專家也指出，雖強勢美元不見得會立即反轉，但只要外資今年匯出全轉為匯入，台幣不僅年底前就會重現8月中旬的2字頭，甚至不乏重返25年高點、年初27.607元價位的可能性。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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