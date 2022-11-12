台幣爆炸式升值4.95角 再現2字頭非夢事？

美國10月通膨回落超有感，美股科技股帶頭狂飆，台股11日衝天漲，外資大舉匯入約15億美元並強勢買超，加上國際美元指數重挫，新台幣連闖七關，股匯手牽手嗨翻，終場收在31.41元兌1美元的近二個月新高，爆炸式升值4.95角，創近23年來單日最大升幅，總成交量放大至24.04億美元的半個月最大量。

新台幣同步收周線，累計本周升值7.75角或2.47％，周線由貶轉升。匯銀主管表示，美國10月消費者物價指數（CPI）年增率大降至7.7％的今年來最低，且低於市場預期，通膨壓力舒緩不少，加上聯準會（Fed）官員釋出緩升息鴿派言論，10日美債殖利率應聲跳水，美股四大指數在科技股領漲下狂飆，紛創波段新高，全球股市紅通通，苦悶許久的台股，一舉收復「萬四」（14,000點）暴漲503點至14,007點，帶動新台幣一路從31.9元價位超速升值至31.41元。

新台幣升破31.9元，並連過31.8元、31.7元、31.6元、31.5元、31.4元、31.3元共七關，盤中最高來到31.298元。匯銀主管指出，由於外資終於大舉回頭，狂買台股488億元、為史上第三大量，加上先前惜售的出口商，一下子慌了手腳，紛紛進場倒美元，使得新台幣沖天漲，造成匯市美元又供過於求，老大（央行）因此進場買匯阻升，直接收回1角多，維持新台幣匯率相對穩定，升幅在主要亞幣第二低。

國際美元指數從月初高點112狂洩至107，主要非美貨幣全面衝天漲。根據央行統計，主要亞幣以韓元狂飆4.48％最強，其次近期跌跌不休的日圓也衝高3.61％，東南亞貨幣的泰銖、馬來幣、星幣、菲律賓披索、印尼盾等各強升2.63％、1.95％、1.82％、1.67％、1.26％，先前同樣跌深的人民幣大漲1.92％，多數均大於新台幣的升幅1.58％。

新台幣看來已回到31元新常態，匯銀主管認為，美股這波通膨降溫的慶祝行情，或許可續燒一段期間，若12月初發布11月通膨再明顯回落，Fed可能提早討論減緩鷹派升息步調，美股行情重返向上軌道，台股也將不落後跟漲。影響所及，今年以來賣超台股逾兆元的外資，可望加速回來，可預見新台幣將逆向一關過一關，再現2字頭非夢事，反之，新台幣將隨台股區間震盪整理，待明年第一季重燃希望。