股匯齊噴！新台幣一度狂升逾5角

挾帶台股今（11）日開盤暴力大漲500點激勵，新台幣兌美元開盤同步走升2.55角，以31.65元開出，交易區間為31.425元至31.65元，且隨台股一度站上萬四，台幣升幅擴大，早盤甚至飆升5.57角，來到31.348元。由於Fed官員已釋出緩升息的鴿派言論，美元指數也回落到110之下，專家分析，美元漲勢提前到頂，轉貶壓力大增。

美國期中選舉塵埃落定，加上10月CPI明顯降溫，年增率7.7%，低於9月的8.2%，且扣除食品和能源項目後的核心CPI，年增率更由6.6%降至6.3%，美台股市連袂沸騰，外媒分析，若Fed基於通膨降溫開始放緩升息甚至降息，美元將結束強勢格局轉貶。

路透評論指出，儘管Fed在11月2日發布政策聲明時，主席鮑爾持續放鷹，指最終利率水平可能高於先前預期，但由於Fed預估通膨率將從目前的8.2％降至2.8％，明年仍可能放慢升息步伐甚至降息。

一旦Fed政策轉向，市場投資風向也會跟著變，投資人將撤出美元這個避風港，改投入風險資產懷抱。

另一方面，舉債上限爭議也會升高白宮與國會的對立，尤其若共和黨掌控的眾院拒絕提高債務上限，拜登政府恐面臨違約風暴，類似歐巴馬政府2010年的噩夢將重演。

路透也指，在Fed強勢升息下，今年來美元指數已漲14％，預料將創下近40年最佳紀錄，接下來或許只有美國政治僵局才能阻止它狂飆。而觀察美元指數10日下跌2.12%，來到108.206。

10月CPI回落，通膨壓力減弱，也為Fed提供放慢升息腳步的空間，Fed費城分行行長Patrick Harker已稱，隨美國貨幣政策接近限制性水準，預計未來幾個月Fed將放慢升息步伐，無疑是替強勢美元走向盡頭，再敲一記警鐘。

（旺得富理財網 李宗莉）

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