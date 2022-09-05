台幣早盤貶破30.7關卡 重摔超過1角

美國Fed超鷹，美元指數強勢突破109，美元突破高檔整理區間，非美貨幣遭遇重擊。台北外匯市場新台幣兌美元匯率今（5日）以30.62元開出，貶3.2分，新台幣兌美元開盤交易區間為30.62元至30.711元。

截至上午9：55，新台幣兌美元匯率盤中最低30.711元，貶1.23角；最高為30.62元，貶3.2分；目前最新暫報30.710元，貶1.2角。

9月8日Fed要公布褐皮書，Fed主席鮑爾又要演講！市場預期強勢美元會延續到年底。

外銀分析，主要亞幣短期沒有任何貨幣有翻身的機會，今年第四季日圓140元將成常態，韓元可能貶至1,370元，新台幣則可能到30.7元。外銀提醒，亞幣重貶也可能對新興市場（EM）債券再掀一波外資倒貨潮。

央行統計，日圓對美元今年來貶幅17.92％，在主要亞幣當中貶值最多；其次是韓元，貶幅達12.76％；台幣貶幅9.47％，貶幅也明顯超過人民幣、新元、越南盾等。新台幣兌美元2日收在30.588元的34個月新低。

匯銀指出，台股和新台幣匯價和美股連動密切，美股目前盤勢轉趨弱化，以NASDAQ為例，其11,564點將是觀察重點，倘若該價位不守，將不利於台股和新台幣匯價走勢。

投銀認為，台股在七月得到國安基金出手的激勵，兩個月反彈1,547點，但是大病不可能即刻痊癒，所以股市再拉回打第二隻腳、甚至形成三重底也是不意外。

根據Fed Watch顯示9月升息3碼機率已經來到72%，推升美債殖利率持續走升，美元指數也在突破109元大關後維持在高檔震盪，造成亞幣普遍走跌。央行在8月底放手30元防線後，進場調節力道也明顯縮小。上周五新台幣匯價以30.588元，創下自2019年11月以來最低價，今早開盤則進一步貶破30.6元。

（工商時報 朱漢崙、數位編輯；時報記者任珮云）

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