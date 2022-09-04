外銀：第四季台幣恐貶至30.7

美國「最鷹派」貨幣政策帶給美元強勢突破高檔整理區間，美元指數飆破109，殃及全體非美貨幣，外銀分析，主要亞幣短期沒有任何貨幣有翻身的機會，今年第四季日圓140元將成常態，韓元可能貶至1,370元，新台幣則可能到30.7元。外銀提醒，亞幣重貶也可能對新興市場（EM）債券再掀一波外資倒貨潮。

渣打銀行財富管理分析，美、日央行政策分歧是今年日圓明顯疲弱的關鍵，除非美、日任何一方的政策立場有所變化，否則日圓難以反轉，預估上方阻力在142.75日圓和144日圓附近。2日日圓對美元匯價已來到140.19日圓。

央行統計，日圓對美元今年來貶幅17.92％，在主要亞幣當中貶值最多；其次是韓元，貶幅達12.76％；台幣貶幅9.47％，貶幅也明顯超過人民幣、新元、越南盾等。新台幣兌美元2日收在30.588元的34個月新低。

澳盛銀行經濟研究部門分析亞洲貨幣表現指出，東南亞的印尼盾、泰銖對美元的抗力較高，東北亞的日圓、韓元、新台幣則可能再出現一波貶勢，其中因素之一也在東北亞地區的出口一致走弱。

ING荷蘭銀行團隊指出，亞洲出口貿易數據已出現下降，預判未來幾季有可能進一步拖累亞洲經濟，東北亞貨幣偏弱也需待及美元到2023年的轉向。

9月美國聯準會可能再升息3碼，澳盛銀研究團隊認為，升息加上亞幣匯率持續走軟，下一步將不利於以當地貨幣發行的亞洲新興市場債券的殖利率，亞洲多數央行現在較為認同跟進聯準會升息，幅度和頻率也有意更大幅且密集，以保護本幣債券的市場吸引力。

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