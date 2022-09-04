美日利差續擴大 預期日圓續貶 買匯退燒

美國與日本對貨幣政策的看法不同，前者持續升息力道打擊通膨，後者則維持寬鬆貨幣政策。對此，台銀與兆豐銀兩大匯銀認為，美日間的利差會繼續擴大，日圓匯率也將持續趨貶。

值得注意的是，由於預期未來日圓持續走貶，加上最近疫情升溫，國人出國觀光的意願降低，兩銀行在8月的日圓賣匯量，都比7月減少；散戶的外幣現鈔買賣量最大的台銀分析，7月日圓匯率較6月走升，但至8月下旬開始趨貶，而台銀在7月賣出日幣現鈔近40億，但8月僅賣出近20億，約為7月的一半。

台銀指出，儘管美國聯準會（Fed）展現鷹派立場，但由於日本企業經理人信心下滑，製造業產出萎縮，日本央行已表明，維持經濟成長的考量優先於對通膨的擔憂，重申必須耐心維持強力的貨幣寬鬆，推升薪資水平，創造穩定的通膨，在與聯準會政策背離下，美日利差預期將持續擴大，日圓後市料仍呈偏弱震盪。

對於日圓的後市，兆豐銀分析，8月底前日本政府對於入境日本的管制較嚴格，加上近期美國聯準會加息，促使美元大漲，因此，日圓價格回落並觸及20年以來最低水平，導致國人購買日圓現鈔的意願，轉為保守觀望，多數認為之後匯率還有更低點。

兆豐銀指出，儘管日本9月7日起，把每日入境人數上限提高至5萬人，且允許無導遊陪同的團客入境，但據旅遊業者表示，由於日本入境人數實施總量管制，目前入境都在排隊，即使放寬到5萬人，想要到日本旅遊，還是得持續排隊；加上日本目前的簽證方式並未改變，同樣要透過日本旅行社申請，且只有團客才可申請，國人前往日本旅遊人數恐不會有明顯成長，也降低持有日圓現鈔的意願。

至於8月底日本首相發布開放入境訊息，會否助長國人購買日幣現鈔的意願，仍待觀察。

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