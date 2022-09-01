日圓逼近140大關 刷新24年低點

聯準會9月升息3碼機率達6成，刺激日本匯率持續走貶。美元兌日圓今（1）日一度逼近140大關，最高暫報139.68，刷新24年高位。

市場矚目匯率持續貶值的日本，會否因為美國聯準會加重資金緊縮力道而使原本日本的貨幣寬鬆政策轉向？不過對日本經濟情勢有深入了解的金融業高層日前直斷：「日圓還有得貶！」

主要來自兩大力道的加持，一是日本有足夠的外匯存底，二是日本央行原本就希望日本能徹底從持續十餘年的通貨緊縮走出。

這位金融業高層認為，日本有很多利基可以加持其在匯率貶值上，能跟聯準會升息的策略「背道而馳」，因此，相較於全球很多新興市場國家，都因為聯準會強勢升息，導致利差擴大而受災慘重，陷入到底要否跟進美國升息，以及在不升息會加速資金加速外流，和升息將再重創國內經濟的兩難之間睜扎，日本則完全有條件可以堅定的走自己的貶值之路。

（工商時報 朱漢崙、數位編輯）

由於投資人看好美國利率上揚，預料日本利率短期內仍按兵不動，使日圓兌美元1日（周四）亞洲早盤跌至24年低點的139.59日圓兌一美元，比前一日收盤貶值0.5％。

Fed基金期貨顯示，聯準會（Fed）下次會議升息75個基點（3碼）的機率上揚至73％，反觀日本央行近日重申寬鬆政策，意即兩國利率差距持續擴大。

Westpac外匯策略師Sean Callow表示，「美元兌日圓應該會在9月Fed會議前突破140關卡，看來我們不用等太久。」

美元兌其他貨幣也普遍升值，兌英鎊走揚0.4％至2年半新低的1.1576美元，歸因於英國經濟前景籠罩陰霾。

（工商時報 陳怡均）

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