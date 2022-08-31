國銀Q2存放利差 三年半最大

中央銀行公布今年第二季本國銀行存放款加權平均利率，存款利率上揚至0.45％，放款利率增為1.78％，雙創逾二年新高，存放款利差則放大到1.33個百分點、創三年半以來最大，主要反應央行3月升息1碼（0.25個百分點）的效應。金融人士指出，在升息趨勢下，預期存放利率可持續走高，至少將延續至明年第一季。

根據央行統計顯示，國銀存放款加權平均利率第二季明顯上揚，主要是央行3月升息1碼（0.25個百分點），但第一季尚未反應甚至續降至歷史低點。銀行資金調度主管表示，央行升息一向在存放利率反應較即時，但放款利率調整一般有周期性，例如採取月調整或季調整，因此這次央行升息，第二季才十足反應。

觀察國銀放款加權平均利率，2019年第三季降至1.87％、創史上最低，接下來持續下滑，只有更低、沒有最低。2020年第一季因降息效應再降至1.85％，第二季更因政府推出疫情紓困方案，大幅下滑至1.66％，第三季也未停止下探來到1.61％。至去年第三季滑落至1.6％，第四季持平，今年第一季又再刷新最低水準1.59％，第二季才反彈至1.78％。

國銀存款加權平均利率第二季升至0.45％，銀行資金調度主管指出，存款加權平均利率於2018年第四季降至0.55％、創歷史新低，2019年第一季微升回到0.56％，第二季持平，第三季又降至0.55％，第四季持平，之後逐季一路向下，至2021年第三季0.35％，連續九季不斷刷新最低紀錄，今年第一季也停留在0.36％次低位置。

銀行資金調度主管認為，第二季國銀存放款加權平均利率雖然雙雙反彈，但存款利率僅上揚0.09個百分點，放款利率走高0.19個百分點，一來一往，使得存放利差增加0.1個百分點至1.33個百分點，有助銀行提高利差收益。

央行6月再升息半碼，但第二季存放款加權平均利率一樣尚未反應，將在第三季顯現，且由於聯準會（Fed）鷹派升息的態度更堅定，央行9月第三季理事會極可能三度跟進上調政策利率，也使得國銀存放款加權平均利率將維持節節高的趨勢，至少延續至明年第一季。