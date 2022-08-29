Fed鷹浪太強》台幣重貶1.78角

聯準會（Fed）主席鮑爾放鷹，美元指數再探20年高點，新台幣則因外資擴大賣超匯出，貶值1.78角，收在30.396元的逾29個月新低價，單日貶幅創近三個月最大，總成交量16.2億美元。

匯銀主管表示，鮑爾在全球央行年會重申抗通膨還要再努力，將持續升息一段時間，市場預期9月底Fed利率決策會議會第三次升息3碼（1碼是0.25個百分點），引發美股26日土石流式殺盤，29日台股連帶被活埋，外資除擴大賣超台股244億元，更加速匯出至少10億美元，新台幣因而在開盤後就重貶，盤中更連闖30.3元及30.4元二關。

其國際美元指數站上20年新高，29日主要亞幣也全趴，其中以韓元慘摔1.41％最多，其次日圓崩跌1.21％，泰銖也重挫1.17％，人民幣貶值達0.85％，東南亞貨幣的星幣、印尼盾、馬來幣、菲律賓披索跌幅較小，各下滑0.54％、0.53％、0.35％、0.33％，新台幣貶值0.59％，居中間位置。

匯銀主管認為，市場對Fed續鷹其實早有心理準備，26日鮑爾談話符合預期，但金融市場仍未逃過又一次大地震，台股及新台幣29日也沒有意外地上演股匯雙殺戲碼。

匯銀主管強調，時值月底出口商拋匯需求進場，雖可提供新台幣部份支撐，但難敵強勢美元及外資大肆匯出，接下來就看這波利空能否快速消化，否則最壞情況就是外資啟動大逃殺，更積極回防美元，將進一步加重新台幣貶值壓力，30.5元關卡隨時都可能失守。