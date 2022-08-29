鮑爾「鷹」氣逼人 美元再創20年新高

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周五明白表示，為了抑制飆漲的通膨，利率將持續升高且近期內無意降息，受此影響，在周一亞洲上午時段，美元指數升至109.4，再度改寫20年新高。

在美元走強下，其他主要貨幣貶至新低，新興市場貨幣亦壓力沈重。

周一亞洲早盤，美元一度升至138.59日圓，創下7月21日來新高，目前漲0.59%，報138.485日圓。

離岸人民幣跌至6.9321兌一美元，創兩年新低。

英鎊跌至1.1656美元，創兩年半新低，目前跌0.5%，報1.16715 美元。

歐元跌0.36%，報0.9929美元，仍然跌破1:1平價。儘管歐洲央行也釋出了9月會議可能大幅升息的訊號，但投資人更加關注襲捲歐元區的能源危機。

俄羅斯國營能源巨頭Gazprom以維修為由，宣布連結歐洲的北溪一號管道於8月31日至9月2日暫停供氣。

在全球大升息可能阻礙經濟增長的擔憂籠罩下，對風險敏感的大宗商品型貨幣澳元和紐西蘭元同步走弱。澳元貶值0.55%，報0.6853 美元。紐西蘭元跌0.33%，報0.6113美元，稍早前一度貶至1個月新低0.6105美元。

這使得美元延續了上周五的漲勢。當時鮑爾在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上明白表示，為了抑制高漲的通膨，美國的家庭與企業將不得不忍受一些「痛苦」。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）貨幣策略和國際經濟資深分析師Carol Kong表示，鮑爾非常明確地告訴所有人，聯準會不會如一些投資人所預期的那樣轉向鴿派。我認為本周美元指數可能上看110。

目前市場押注聯準會9月升息75個基點（3碼）的可能性約為64.5%。

（時報資訊 柯婉琇）

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