台幣爆量重貶 逾28月新低

國際美元指數衝破109，新台幣23日貶勢加重，終場收在30.204元的28個半月新低，單日貶值1.09角，更是近兩個半月單日最大跌幅，總成交量18.57億美元則是逾半個月最大量。

國際美元指數10日猶在105以下，此後反轉衝高，23日突破109，創20年新高，主要亞幣大多持續走貶，新台幣更有「趕貶」意味。

根據中央銀行發布的匯率統計，23日新台幣貶值0.36％，為第二弱亞幣，僅次於韓元的重挫0.41％。至於日圓、泰銖、人民幣、星幣各跌0.31％、0.26％、0.18％、0.1％，馬來幣微貶0.06％，菲律賓披索及印尼盾則是逆向升值0.21％及0.34％。

累計自10日以來，新台幣貶幅則僅0.69％，表現相對抗跌，僅次於印尼盾升值0.23％，及馬來幣下跌0.68％。同期間星幣、人民幣、日圓、泰銖全部挫逾1％，各貶值1.36％～1.78％不等，尤其韓元更是大跌2.61％。

匯銀主管認為，央行先前力守30元防線，直到19日才放手，這波美元強彈期間，新台幣貶幅相對落後，以23日的跌勢來看，不排除後續轉為趕貶的態度。

近來美國聯準會（Fed）官員紛紛出面喊話加速升息，全力對抗高通膨，市場鷹氣轉強，美債殖利率上揚，美元指數衝高，新台幣也因而走貶，23日外資擴大賣超台股167億元，且加重匯出力道，使得新台幣重挫逾1角。

由於全球央行年會在即，匯銀主管指出，Fed主席鮑爾演說透露的貨幣政策方向至為重要，短線股匯市恐難擺脫震盪回檔格局，外資若續賣超台股，且連用領取的台股現金股利，加大匯出回防美元的力道，新台幣除確立3字頭新常態，甚至挑戰2020年3月中的前波低點30.506元。